Попри це, український очільник не виключає, що Крим можуть звільнити й політичним шляхом. Зеленський наголосив, що Україна в цьому зацікавлена.

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Зеленський висловився щодо звільнення Криму

Президент України наголосив, що кінцева мета зі звільнення наших територій включає деокупацію Кримського півострова. Зеленський наголосив, що територію Криму не деокуповуватимуть за допомогою перемовин з Росією.

"Перемовини (не почнуться – 24 Канал) поки вони не вийдуть повністю з усієї нашої території, включно з Донбасом і Кримом", – розповів глава держави.

Щодо військового шляху звільнення Криму президент говорить, що це питання непросте. Однак він також сподівається, що наші партнери зможуть допомагати нам не тільки зброєю, а допомагати політично, щоб деокупувати наші території.

Тоді (у разі політичної деокупації українських територій – 24 Канал) буде зменшення кількості жертв. Ми в цьому дуже-дуже зацікавлені,

– наголосив український очільник.

Наостанок Зеленський нагадав, що Крим та Донецька і Луганська області є українськими територіями згідно з міжнародним правом з 1991 року. Тому наша держава докладатиме всіх зусиль, щоб звільнити ці землі.

Раніше Зеленський говорив, що не заморожуватиме війну з Росією