У зверненні за 21 червня український лідер наголосив, що Збройні Сили продовжують знищувати ворога. Зокрема, запекле протистояння між українськими захисниками та окупантами триває на Півдні та на Донеччині, що на Сході.

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Звернення на 483 день війни

Разом з тим українська армія створює для загарбників проблеми на Куп'янському напрямку, загалом рухається вперед і тримає оборону.

І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт. Кожне таке збиття – важливе,

– згадав Зеленський збиття ЗСУ російського гелікоптера Мі-24.

Окрім того, він розповів про початок роботи у Лондоні Конференції щодо відновлення України. Вона покликана спрямувати зусилля міжнародного бізнесу на підтримку нашої держави.

Також гарант подякував партнерам за фінансову допомогу: "Дякую, Євросоюзе, за представлений пані Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фінансовий інструмент для нашої відбудови обсягом 50 мільярдів євро".

Звернення Зеленського за 21 червня: дивіться відео

Не оминув увагою президент і новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, що ось-ось затвердять. Варто сказати, що частину з його норм підготували за пропозиціями Міжнародної санкційної групи.

Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі, а також перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій. Це зараз одне з пріоритетних завдань,

– заявив глава нашої держави та сказав, що ворог досі має можливість обходити певні санкції.

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Водночас Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав, які прибули в Україну. Йдеться про представників таких держав:

Норвегія;

Швейцарія;

Азербайджан;

Пакистан;

Ісландія.

Важливо! Загалом у нашій державі працює вже понад 60 посольств і представництв держав, а також понад 20 представництв міжнародних організацій.

Згадаємо, що не так давно український лідер описував, яким бачить фінал російсько-української війни. За його словами, замороження війни – це безперспективний розвиток для України, тому Збройні Сили продовжуватимуть контрнаступ.