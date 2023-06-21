Тепер Європейський Союз має офіційно затвердити цей пакет санкцій проти Росії. Важливо зазначити, що попередній пакет ЄС затвердив наприкінці лютого 2023 року.

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Посли ЄС погодили новий пакет санкцій

Редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Йозвяк наголосив, що посли Європейського Союзу все ж досягли згоди у погодженні 11 пакету торговельно-економічних обмежень проти Росії. Згодом цю інформацію підтвердив і твітер-аккаунт Шведського головування у Раді ЄС, наголосивши, що нові санкції стосуватимуться механізмів для контролю за обходом старих обмежень, а також окремих осіб.

Прокоментувала рішення послів ЄС і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона привітала рішення щодо нового пакету обмежень, зазначивши, що цей санкційний пакет "завдасть ще одного удару по військовій машині Путіна"

Наш інструмент боротьби з обходом не дозволить Росії отримати до рук підсанкційні товари,

— сказала вона.

Фон дер Ляєн також підкреслила, що цей пакет посилить експортні обмеження проти організацій, які підтримують Кремль у війні проти України.

В Офісі Президента відреагували на новий пакет санкцій

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував 11 пакет санкцій, який узгодили посли ЄС. За його словами, він містить важливий механізм протидії обходу обмежень Росією.

"За допомогою цього механізму планується обмежити продаж та передачу чутливих технологій і продуктів подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам обходити санкції", – зазначив він.

Крім того, Єрмак підкреслив, що нові обмеження мають негативно вплинути на російський військово-промисловий комплекс і їх здатність виробляти ракети.

Росія обходить обмеження, які на неї наклали