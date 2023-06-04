Російські окупанти не припиняють ракетних обстрілів України та атакувати дронами українські міста. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що багато компаній російського ВПК досі не перебувають під санкціями та закликав виправити цю ситуацію.

До теми З розваг залишився тільки телевізор: Nintendo остаточно пішов з Росії

Передача списку російських компаній партнерам

Як наголосив Кулеба, зволікання із запровадженням санкцій проти компаній російського ВПК робить можливими постійні обстріли українських територій. Він попросив партнерів негайно ввести обмеження проти російських компаній, які виготовляють дрони та ракети.

Загалом у списку, який передав партнерам Дмитро Кулеба, є 36 компаній окупантів.

Лише мала частина компаній потрапила під санкції. Що ми бачимо? Безперервні ракетні атаки, безперервні дронові атаки. Чи не кожен день українці не сплять ночами через повітряну тривогу,

– заявив Кулеба.

Також він додав, що ні в кого не вийде просто відмовчатися, адже Україна вимагатиме конкретних пояснень від деяких країн, які досі працюють з цими компаніями.

"Цікаво буде почути, які бізнес-інтереси та політичні інтереси знаходяться під загрозою від запровадження санкцій проти російських підприємств, які виробляють ракети та дрони, – додав глава МЗС України.