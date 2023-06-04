Российские оккупанты не прекращают ракетные обстрелы Украины и атаковать дронами украинские города. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что многие компании российского ВПК до сих пор не находятся под санкциями и призвал исправить эту ситуацию.

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Передача списка российских компаний партнерам

Как отметил Кулеба, промедление с введением санкций против компаний российского ВПК делает возможным постоянные обстрелы украинских территорий. Он попросил партнеров немедленно ввести ограничения против российских компаний, производящих дроны и ракеты.

В общей сложности в списке, который передал партнерам Дмитрий Кулеба, есть 36 компаний оккупантов.

Лишь малая часть компаний попала под санкции. Что мы видим? Непрерывные ракетные атаки, непрерывные дроновые атаки. Едва ли не каждый день украинцы не спят по ночам из-за воздушной тревоги,

– заявил Кулеба.

Также он добавил, что ни у кого не получится просто отмолчаться, ведь Украина потребует конкретных объяснений от некоторых стран, которые до сих пор работают с этими компаниями.

"Интересно будет услышать, какие бизнес-интересы и политические интересы находятся под угрозой введения санкций против российских предприятий, производящих ракеты и дроны, – добавил глава МИД Украины.