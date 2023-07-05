Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Несмотря на меньшинство, потери Украины несет тоже значительно меньше.

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"Меня раздражают эти разговоры о том, что контрнаступление продолжается медленно. У нас меньше людей, у нас меньше танков, меньше артиллерийских систем, меньше бронированных машин, нас всего меньше и мы наступаем. Мы несем потери в 7 – 10 раз меньше, чем враг, который зарылся там железобетонно", – прокомментировал Алексей Гетьман.

Алексей Гетьман возмущенно высказался по поводу разговоров о медленном контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Хочешь скорее, приходи и ускоряй

Военный эксперт призвал людей, которые начинают критиковать наших военных, немного анализировать и искать причинно-следственные связи. Тогда ситуация будет ясна и не будет лишних вопросов, которые уже начинают раздражать украинских военных.

Надо задаться вопросом, а как вообще нам удается меньшим количеством наступать и с меньшими потерями, чем у врага. Хочешь скорее, приходи и ускоряй,

– отметил Алексей Гетьман.

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