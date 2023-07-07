Глава ГУР МО Кирилл Буданов констатировал, что контрнаступление ВСУ продолжается. Об этом он сказал в ходе общения с западными журналистами.
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Сколько времени у ВСУ
Буданов высказался по поводу длительности контрнаступления. Глава украинской разведки провел параллель между атакой российских оккупантов на Бахмут и наступательными операциями Сил обороны.
Россияне атаковали его (Бахмут – 24 Канал) более 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть менее 10 месяцев времени,
– объяснил он.
Главный украинский разведчик также пообещал успехи на фронте. По его словам, они будут "чуть позже".
Что говорят о контрнаступлении наши высокопоставленные должностные лица
- Владимир Зеленский недавно заявил, что инициатива принадлежит нашим воинам. Как отметил президент Украины, наступление не быстрое, но ВСУ все равно идут вперед, а не двигаются назад, как россияне. Глава государства видит в этом позитив.
- Валерий Залужный недавно признался, что его раздражает, когда кто-то говорит, что контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что наши защитники ежедневно продвигаются вперед, а каждый метр им дается кровью.