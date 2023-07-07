Глава ГУР МО Кирилл Буданов констатировал, что контрнаступление ВСУ продолжается. Об этом он сказал в ходе общения с западными журналистами.

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Сколько времени у ВСУ

Буданов высказался по поводу длительности контрнаступления. Глава украинской разведки провел параллель между атакой российских оккупантов на Бахмут и наступательными операциями Сил обороны.

Россияне атаковали его (Бахмут – 24 Канал) более 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть менее 10 месяцев времени,

– объяснил он.

Главный украинский разведчик также пообещал успехи на фронте. По его словам, они будут "чуть позже".

Что говорят о контрнаступлении наши высокопоставленные должностные лица