Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ситуація на всій лінії фронту напружена та складна. На Дніпровському напрямку вздовж самої річки – напружена, проте більш-менш стабільна.

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Речниця пояснила, що росіяни там перебувають в обороні. Вони намагаються утримувати ті рубежі, які вже облаштували та укріпили.

Окрім того, справді російські загарбники не знають, звідки їм чекати максимальної загрози. Тому вороги намагаються розосереджувати зусилля сил оборони, продовжуючи:

обстрілювати Очаківський напрямок, відтягуючи туди сили та резерви Сил оборони;

атакуючи керованими авіаційними бомбами на Бериславському напрямку, намагаючись зруйнувати все – лінії узбережжя, будь-які приватні споруди, підприємства, соціальну інфраструктуру;

обстрілючи Херсонський та Антонівський напрямок. Оскільки істерія, яка була спровокована навколо Антонівського мосту ще тримається у ворога.

Натомість Україна проводить контрбатарейну боротьбу та зачищає дистанційно ту територію, яка дозволить полегшити ситуацію з обстрілами Правого берега, тому що люди потерпають від цих атак ворога.

ЗСУ знищили диверсійні групи росіян

З нашого боку минулої доби знищено диверсійні групи ворога, які намагались маневрувати на човнах. Тобто знову вони намагаються відродити той флот, який "замовляють" у свого командування. Ми успішно їх відмінусовуємо,

– заявила Наталія Гуменюк.

За її словами, кількість обстрілів росіян зменшилась – вони тримаються в межах 60 атак. Раніше ж було понад 90. Тобто обстріли зменшились на третину. Однак їхня концентрація по певних напрямках досить висока. Зокрема, росіяни зосередились на трьох основних напрямках:

Берислав;

Херсон;

Очаків.

Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня пояснила, що ЗСУ плідно працюють над тим, щоб окупанти були близькі до снарядного голоду.

На Півдні зменшилася інтенсивність обстрілів

Наталія Гуменюк розповідала 9 липня, що ситуація на Півдні досить складна. Попри це, там російські загарбники перебувають в тривожному очікуванні потужного удару від ЗСУ.

Окрім того, вороги зменшили інтенсивність обстрілів, завдяки успіхам Збройних Сил України. Детальніше про ситуацію на Півдні України – читайте тут.