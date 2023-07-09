Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк назвала ситуацію на Півдні досить складною. Про це вона сказала в етері телемарафону 9 липня, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Півдні

За словами Гуменюк, окупанти даремно вишукують, звідки їм чекати максимального удару від ЗСУ. Через це загарбники намагаються обстрілювати всі населені пункти вздовж лінії фронту. Вони скидають керовані авіаційні бомби на Бериславському напрямку. Росіяни нищать заклади освіти та житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

Також російські загарбники намагаються бити по Антонівському та Херсонському напрямках. Цього тижня окупанти завдали ракетного удару. Вони намагаються використовувати ракети С-300 у нетиповий спосіб – не як засіб ППО, а як руйнівну силу для залякування місцевого населення.

Однак інтенсивність обстрілів трошки зменшилася. Керівниця пресцентру ОК "Південь" припускає, що це сталося завдяки успіхам ЗСУ.

Цілком імовірно, через те, що наша робота по складах з боєприпасами минулого тижня була результативною,

– пояснила вона.

За її словами, знищення 5 ворожих складів у смузі лівого берега могло позначитися на поведінці противника. Адже протягом минулої доби росіяни здійснили 70 обстрілів. А раніше вони обстрілювали Південь понад 90 разів.

Які успіхи у ЗСУ на Півдні

Речниця ОК "Південь" повідомила, що ЗСУ ліквідували 37 окупантів протягом минулої доби. Також Сили оборони знищили ворожий ЗРК "Бук" та станцію РЕБ.

Окрім цього наші захисники знищили 2 човни та 2 великокаліберні гармати противника. Як пояснила Гуменюк, саме з цих гармат росіяни обстрілювали Херсон. Вона назвала роботу ЗСУ досить результативною.

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