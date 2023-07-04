За допомогою човнів терористи намагаються розвідувати наші дії. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Українські воїни потужно нищать ворожі човни

За словами Гуменюк, цієї ночі наші військові більше працювали по російських човнах.

Ми позбавили ворога можливості пересуватися по воді,

– зауважила вона.

Як виявилось, за допомогою човнів загарбники намагаються відтиснути місцеве населення, розвідувати наші дії, щоб зосередити свої зусилля на тих напрямках, де їм боязко.

Окрім цього, Гуменюк наголосила, що у контрбатарейній боротьбі дуже важких напрямків немає. Треба зосереджувати вогонь там, де скупчується ворог.

"Ми також застосовуємо і авіацію, і артилерію для того, щоб вражати місця скупчення техніки. Намагаємось знищити склади з боєприпасами", – додала вона.

Гуменюк попередила українців щодо нових ракетних атак

Напередодні Гуменюк заявила, що росіяни витримують паузу і найближчим часом можуть знову вдатися до повітряного терору. Зараз вони вишукують об’єкти для удару та розробляють нову тактику.

За її словами, окупанти вивчають зміну обстановки як у прифронтовій зоні, так і у глибших, тилових регіонах, зокрема тих, які вони вважають хабами для підготовки резервів і сил майбутнього активного наступу. Отже, з огляду на це рівень ракетної загрози лишається високим.