До того ж може бути пов’язано з тим, що запаси ракет та дронів-камікадзе у росіян не є нескінченними. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує 24 Канал.

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Чому тимчасово відсутні обстріли Києва

На думку Ігната, нетривала відсутність обстрілів Києва, ймовірно, може бути пов’язана як з планами ворога, так і з тим, що запаси ракет та дронів у терористів не є нескінченними.

Бувають дні, коли більше, бувають дні, коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів, то це не значить, що треба розслаблятися, і вони зменшилися,

– зазначив він.

Ігнат наголосив, що плани противника можуть бути пов’язані з тим, що він веде якусь підготовку або переорієнтовує свої сили десь на інших напрямках.

Окрім цього, речник Повітряних сил додав, що більшість ракетних ударів по Україні завдається вночі, тому що це ускладнює роботу ППО.

"Щоб ми мали доволі таки багато проблем, їх запускають з різних напрямків, різними маршрутами, що ускладнює роботу протиповітряної оборони і розосереджує увагу наших зенітників та інших фахівців, які збивають ці БПЛА", – сказав Ігнат.

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