Внаслідок обвалу верхніх поверхів будівлі загинули 3 людини. Двох постраждалих госпіталізували, 9 людей отримали допомогу медиків на місці.

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Що відбувалось у перші хвилини після падіння уламків

Поліцейські показали перші хвилини після пошкодження багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва.

Патрульні спільно з рятувальниками допомагали деблокувати людей з-під завалів, евакуйовували зі зруйнованих помешкань громадян та супроводжували їх у безпечне місце.

Перші кадри після пошкодження будинку: дивіться відео

Що відомо про атаку на столицю