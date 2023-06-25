Внаслідок обвалу верхніх поверхів будівлі загинули 3 людини. Двох постраждалих госпіталізували, 9 людей отримали допомогу медиків на місці.
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Що відбувалось у перші хвилини після падіння уламків
Поліцейські показали перші хвилини після пошкодження багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва.
Патрульні спільно з рятувальниками допомагали деблокувати людей з-під завалів, евакуйовували зі зруйнованих помешкань громадян та супроводжували їх у безпечне місце.
Перші кадри після пошкодження будинку: дивіться відео
Що відомо про атаку на столицю
- Вночі 24 червня у столиці України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали також в решті українських областей.
- Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що сили та засоби української ППО у небі навколо Києва виявили та знищили понад 20 ворожих ракет.
- Попко також повідомив, що внаслідок падіння уламків в Солом'янському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку. Віталій Кличко запевнив, що пожежа в будинку не виникла, проте було задимлення на верхніх поверхах.