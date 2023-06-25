В результате обвала верхних этажей здания погибли 3 человека. Двое пострадавших госпитализированы, 9 человек получили помощь медиков на месте.
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Что происходило в первые минуты после падения обломков
Полицейские показали первые минуты после повреждения многоэтажки в Соломенском районе Киева.
Патрульные вместе со спасателями помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали из разрушенных жилищ граждан и сопровождали их в безопасное место.
Первые кадры после повреждения дома: смотрите видео
Что известно об атаке на столицу
- Ночью 24 июня в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали также в остальных украинских областях.
- Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что силы и средства украинской ПВО в небе вокруг Киева обнаружили и уничтожили более 20 вражеских ракет.
- Попко также сообщил, что в результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома. Виталий Кличко заверил, что пожар в доме не возник, однако было задымление на верхних этажах.