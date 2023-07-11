В то же время Силы обороны продолжают вести наступательные действия, закрепляются на достигнутых рубежах. Актуально о ситуации на фронте сообщили в утренней сводке Генштаба по состоянию на 11 июля. 24 Канал анализирует отчет ISW и онлайн-карту от Deep State.

Внимание Более 500 окупантов, вертолет и многие артсистемы: безумные потери России по состоянию на 11 июля.

Как продвигается контрнаступление

Украинские защитники наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На всех украинские защитники преуспевают, это сообщают в Минобороны и подтверждают в ISW.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что через неделю Силами обороны освобождено 192,6 квадратных километра захваченной оккупантами территории.

По собственным подсчетам ISW, российские силы захватили всего 282 квадратных километра на всем плацдарме боевых действий с 1 января 2023 года. За 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько русские войска захватили более чем за 6 месяцев.

Детальнее о ситуации на Востоке

На Бахмутском направлении, под огнем артиллерии россиян, наши защитники отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. От артиллерийских обстрелов россиян пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное.

Ситуация вблизи Бахмута на карте:

На Авдеевском направлении Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, украинские защитники отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа.

На Шахтерском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Отрадного. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, пострадали: Угледар, Сторожево, Благодатное.

На Лиманском направлении в течение суток россияне нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Терны, Звановка, Роздоловка, Белогоровка. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестово, Веселое, Раздолевка Донецкой области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

Ситуация на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львове, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.