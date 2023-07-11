В то же время Силы обороны продолжают вести наступательные действия, закрепляются на достигнутых рубежах. Актуально о ситуации на фронте сообщили в утренней сводке Генштаба по состоянию на 11 июля. 24 Канал анализирует отчет ISW и онлайн-карту от Deep State.

Внимание Более 500 окупантов, вертолет и многие артсистемы: безумные потери России по состоянию на 11 июля.

Как продвигается контрнаступление

Украинские защитники наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На всех украинские защитники преуспевают, это сообщают в Минобороны и подтверждают в ISW.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что через неделю Силами обороны освобождено 192,6 квадратных километра захваченной оккупантами территории.

Детальнее о ситуации на Востоке

Ситуация вблизи Бахмута на карте:

Ситуация на Юге