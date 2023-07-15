У тимчасово окупованому росіянами Токмаку протягом 15 липня лунали вибухи. Про це мер Мелітополя Іван Федоров написав у своїх соцмережах.

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Що відбувається у Токмаку

Федоров заявив, що у Токмаку було гучно.

Жителі повідомляють про третю серію вибухів у тимчасово окупованому місті,

– додав він.

Пропагандистські ЗМІ країни-агресорки заявили, що російська ППО нібито збила над містом "ворожу ракету". Також кремлівські медіа спробували безпідставно звинуватити ЗСУ у буцімто "спробі обстрілів мирних районів Токмаку".

Однак не всі окупанти вихваляються своєю ППО. Інші загарбники, навпаки, жаліються. Як пише телеграм-канал "Бердянськ Сьогодні", росіяни підтверджують ураження їхніх позицій в районі Токмаку. Ба більше, як зазначається у повідомленні, вони "виють від безпорадності та відсутності можливості будь-як протистояти ударам ЗСУ".

У Токмаку постійно стається "бавовна"