Соответствующие видео обнародовали в ряде телеграмм-пабликов, сообщает 24 Канал. Их начали распространять около 21:00 15 июля.

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В Алешках случился прилет по оккупантам

В сети обнародовали видео с временно оккупированных Алешек. На нем можно увидеть прилет по оккупантам.

Смотрите видео "хлопка" в Алешках

Также в сети появилось видео последствий прилета. Вероятно, они тоже были сняты в Алешках.

Смотрите видео последствий прилета

Напомним, что недавно в Алешках уже был "хлопок". Сухопутные войска Вооруженных сил Украины 2 июля в своем телеграмм-канале опубликовали видео, где показали, как отработали по оккупантам.

На кадрах отчетливо видно, как дрон со взрывчаткой подлетел во временно оккупированный населенный пункт. В это время русские солдаты остановились у одного из местных киосков. Взрывчатка упала им прямо под ноги.

Вероятно, случился прилет по оккупантам: видео

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В сети публикуют видео с Алешек

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"Хлопок" на оккупированных территориях: коротко