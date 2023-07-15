У войны России против Украины нет окончания посередине. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает 24 Канал.

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В ОП поддержали заявление Залужного об ударах по России

Подоляк заявил, что Залужный абсолютно прав касаемо ударов по России.

Война такого масштаба – и мы об этом неоднократно говорили – не имеет финала где-то посередине. Это невозможно. Невозможно оставить незавершенной великую кровавую войну,

– считает советник главы ОП.

По его словам, любые переговоры или линии разграничения будут означать, что со временем война снова начнется с новой силой.

Подоляк подчеркнул, что Россия каждый день атакует украинские города и никто не говорит о временной остановке ее членства в ООН из-за многочисленных нарушений. За 17 месяцев не было ни одного юридически подкрепленного комментария.

"Безусловно, Россия не может атаковать нашу территорию крылатыми ракетами. Никакого мандата нет, никакого устава ООН нет, на который они ссылались в начале, никакой специальной военной операции не существует", — подчеркнул чиновник.

Поэтому Силы обороны могут бить не только по временно оккупированным территориям, чтобы выгнать врага из Украины. Если для этого нельзя использовать западное оружие, то у нашего государства есть свое.

"У нас нет никакого другого шанса выжить. То есть это вопрос выживания Украины. И господин Залужный абсолютно четко говорит: "Для выживания Украины с учетом того, что мы видим сегодня, как Россия убивает наших детей, у нас нет никаких других намерений, кроме одного – уничтожить максимальное количество и выбросить их"… Ну я не знаю, куда. Это уже господин Залужный будет решать, где он хочет остановиться", – подытожил Подоляк.

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