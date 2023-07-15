Глава государства рассказал о состоявшихся в июле переговорах, сообщает 24 Канал. Международная работа не останавливается.

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Скорость завершения войны зависит от поддержки Украины

Зеленский рассказал, что сегодня с визитом в Украину – президент и первая леди Кореи.

Очень важный визит, очень важное направление нашей международной работы. Это первый визит Президента Республики Корея в Украину за все время отношений между нашими государствами. Сейчас, когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны, мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной.

– заявил украинский лидер.

Он добавил, что уже через 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами:

Соединенных Штатов,

Великобритании,

Франции,

Германии,

Нидерландов,

Турции,

Чехии,

Польша,

Словакии,

Болгарии,

Литвы,

Швеции,

Португалия,

Испании,

Канады,

Австралии,

Новой Зеландии,

Южно-Африканская Республика,

Гвинеи-Бисау.

Также были переговоры, встречи и мероприятия, на которых присутствовали:

генсек НАТО Столтенберг,

президент Европейского совета Мишель,

президент Еврокомиссии фон дер Ляен,

Вселенский патриарх Варфоломей.

"Обращение к студенческому сообществу Аргентины, общение с крупнейшими и перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний. Сегодня – очень содержательно – господин Президент Республики Корея", – отметил глава государства.

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