Війна Росії проти України не має завершення посередині. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник очільника ОП Михайло Подоляк, повідомляє 24 Канал.

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В ОП підтримали заяву Залужного про удари по Росії

Подоляк заявив, що Залужний абсолютно правий щодо ударів по Росії.

Війна такого масштабу – і ми про це неодноразово говорили – не має фіналу десь посередині. Це неможливо. Неможливо залишити незавершеною велику криваву війну,

– вважає радник глави ОП.

За його словами, будь-які перемовини чи лінії розмежування означатимуть, що з часом війна знову розпочнеться з новою силою.

Подоляк наголосив, що Росія кожного дня атакує українські міста й ніхто не каже про тимчасову зупинку її членства в ООН через численні порушення. За 17 місяців не було жодного такого юридично підкріпленого коментаря.

"Безумовно, Росія не може атакувати нашу територію крилатими ракетами. Ніякого мандату немає, ніякого уставу ООН немає, на який вони посилалися на початку, ніякої спеціальної воєнної операції не існує", – підкреслив посадовець.

Тому Сили оборони можуть бити не лише по тимчасово окупованих територіях, аби вигнати ворога з України. Якщо для цього не можна використовувати західну зброю, то наша держава має свою.

"У нас немає жодного іншого шансу вижити. Тобто це питання виживання України. І пан Залужний абсолютно чітко говорить: "Для виживання України з урахуванням того, що ми бачимо сьогодні, як Росія вбиває наших дітей, в нас немає жодних інших намірів, окрім одного – знищити максимальну кількість і викинути їх"… Ну я не знаю, куди. Це вже пан Залужний вирішуватиме, де він хоче зупинитися", – підсумував Подоляк.

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