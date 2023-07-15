Відповідні відео оприлюднили у низці телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Їх почали поширювати близько 21:00 15 липня.

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В Олешках трапився приліт по окупантах

У мережі оприлюднили відео з тимчасово окупованих Олешок. На ньому можна побачити приліт по окупантах.

Дивіться відео "бавовни" в Олешках

Також у мережі з'явилися відео наслідків прильоту. Ймовірно, вони також були зняті в Олешках.

Дивіться відео наслідків прильоту

Нагадаємо, що нещодавно в Олешках вже була "бавовна". Сухопутні війська Збройних Сил України 2 липня у своєму телеграм-каналі опублікували відео, де показали, як відпрацювали по окупантах.

На кадрах чітко видно, як дрон з вибухівкою підлетів у тимчасово окупований населений пункт. У цей час російські солдати зупинилися біля одного з місцевих кіосків. Вибухівка впала їм просто під ноги.

Ймовірно, трапився приліт по окупантах: відео

Зверніть увагу! Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

У мережі публікують відео з Олешок

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"Бавовна" на окупованих територіях: коротко