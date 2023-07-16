Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что средства противовоздушной обороны бывают разные. Стоит отметить, что в среду 16 июля наша ПВО сбила вражеский беспилотник над Сумщиной, пишет 24 Канал.

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Может ли ПВО работать дальше от жилья людей

Средства противовоздушной обороны разные – среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старое советское, и то, что нам предоставили партнеры, – его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно,

– заявил Юрий Игнат.

Он отметил, что у нас огромная линия фронта с врагом – почти 2,5 тысячи километров (граница с Беларусью и Россией). Именно поэтому украинское ПВО пока построено так, чтобы защитить город.

"Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. В этом случае, другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам нет", – объяснил спикер Воздушных сил.

Обратите внимание! К сожалению, обломки вражеской техники также могут нанести ущерб людям и уносить жизни. Поэтому людей просят идти в укрытие или хотя бы соблюдать правила двух стен. Это ведь может помочь уцелеть.

Эффективными будут ЗРК Hawk против "Шахедов"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что списание зенитно-ракетные комплексы Hawk, которые США выкупят у Тайваня и передадут Украине, помогут уничтожать вражеские ракеты и дроны.

Уже не первый месяц идет работа по адаптации ЗРК Hawk. Этот комплекс устаревший, но его модернизировали. Им можно делать нужные для нас вещи – уничтожать врага,

– отметил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ пояснил, что во время Холодной войны Hawk был фактически основным ЗРК для США и стран НАТО. Тогда для него было изготовлено более 40 тысяч зенитных ракет. Поэтому Украина может не переживать из-за дефицита боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Hawk.

Об основных характеристиках ЗРК Hawk читайте по ссылке.