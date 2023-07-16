Взрывы в городе раздались ориентировочно в 11:29 16 июля. Тревога в Сумской области продолжалась с 11:05 до 11:44 16 июля, пишет 24 Канал.

Смотрите также В оккупированных Луганске, Бердянске и Мариуполе раздались громкие взрывы: виднеется черный дым

Что происходит в Сумах

Суспильне со ссылкой на своих корреспондентов написало, что в Сумах произошли два взрыва.

Сумская область – вероятность применения врагом ударных беспилотников,

– написали Воздушные силы ВСУ во время утренней тревоги ориентировочно в 9:38.

По состоянию на 11:07, украинские военные предупредили, что в Сумской области возможна работа ПВО по вражеским беспилотникам.

После отбоя воздушной тревоги, в 11:45 16 июля, Сумской городской голова Александр Лысенко написал, что поработали силы противовоздушной обороны и поблагодарил их за защиту.

Над Сумщиной сбили вражеский дрон

В Сумской областной военной администрации заявили, что в 11:30 16 июля наша ПВО Вооруженных Сил Украины сбила вражеский дрон над территорией Сумского района.

Это уже вторая враждебная цель за день (16 июля – 24 канал), уничтоженная нашими защитниками! Спасибо еще раз нашим героям!

– отметили в ОВА.

Взрывы в Сумской области раздавались посреди ночи