Взрывы в городе раздались ориентировочно в 11:29 16 июля. Тревога в Сумской области продолжалась с 11:05 до 11:44 16 июля, пишет 24 Канал.
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Что происходит в Сумах
Суспильне со ссылкой на своих корреспондентов написало, что в Сумах произошли два взрыва.
Сумская область – вероятность применения врагом ударных беспилотников,
– написали Воздушные силы ВСУ во время утренней тревоги ориентировочно в 9:38.
По состоянию на 11:07, украинские военные предупредили, что в Сумской области возможна работа ПВО по вражеским беспилотникам.
После отбоя воздушной тревоги, в 11:45 16 июля, Сумской городской голова Александр Лысенко написал, что поработали силы противовоздушной обороны и поблагодарил их за защиту.
Над Сумщиной сбили вражеский дрон
В Сумской областной военной администрации заявили, что в 11:30 16 июля наша ПВО Вооруженных Сил Украины сбила вражеский дрон над территорией Сумского района.
Это уже вторая враждебная цель за день (16 июля – 24 канал), уничтоженная нашими защитниками! Спасибо еще раз нашим героям!
– отметили в ОВА.
Взрывы в Сумской области раздавались посреди ночи
- Утром 16 июля начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что взрывы, которые слышали жители в Сумах и Сумском районе ночью 15 июля – не несли угрозы мирным.
- Чиновник объяснил, что не обо всем сейчас можно говорить, ведь идет полномасштабная война. Поэтому по ту сторону границы наши сообщения тоже читают.
- Владимир Артюх призвал сохранять информационную тишину и поблагодарил защитников Украины. Подробнее о том, что происходило в Сумской области, читайте по ссылке.