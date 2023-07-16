Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 11:29 16 липня. Повітряні сили заявили, що ворог може використовувати дрона у області.
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Що відбувається в Сумах
У Сумах посеред дня пролунали два вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили, що може працювати наша ППО через активність ворожих дронів.
Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 11:29 16 липня. Повітряні сили заявили, що ворог може використовувати дрона у області.
Дивіться також Вночі у Сумах лунали потужні вибухи: в ОВА розповіли про ситуацію в місті