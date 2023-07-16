Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 11:29 16 липня. Повітряні сили заявили, що ворог може використовувати дрона у області.

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Що відбувається в Сумах