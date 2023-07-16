Вночі у Сумській області пролунали вибухи ще до оголошення повітряної тривоги. ОВА повідомили, що саме ці вибухи для мирних жителів загрози не несли.

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Що відомо про нічні вибухи в Сумах

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх сказав, що ті вибухи, які пролунали вночі у Сумах та Сумській області, нікому не загрожували. Проте про них не надто можна говорити.

Не про все зараз можна говорити, зрозумійте: війна і по той бік кордону нас теж читають. Тому зберігаємо інформаційну тишу. Скажу одне: Дякую нашим захисникам!,

– сказав Артюх.

Мер Сум Олександр Лисенко сказав, що на території громади жодних руйнувань і пошкоджень після нічних подій не зафіксовано. Усі міські служби працювали в посиленому режимі.

Якби була небезпека для сумчан – одразу б повідомив. Дякуємо нашим захисникам і захисницям! І не нехтуймо повітряними тривогами,

– заявив він.

Окрім цього, вночі ворог таки обстріляв прикордоння Сумської області.

Яка ситуація у Сумській області

Вночі та зранку російські загарбники здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумської області – було зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Юнаківська, Дружбівська громади:

По Юнаківській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл (4 вибухи).

По Есманській громаді – гранатометний АГС обстріл (30 вибухів).

По Дружбівській громаді – ворог бив з мінометів (12 вибухів).

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (14 вибухів).

На щастя, минулося без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.