Було зафіксовано застосування ракет з літаків Ту-22м3, а також пуски ракет Х-22. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Наслідки атаки у Харкові
Близько 1:30 російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші – влучили у землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району.
Унаслідок цього у 4-поверховому будинку вибито вікна. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Росія атакувала Запоріжжя
Цієї ночі ворог також атакував Запоріжжя. На жаль, є постраждала людина.
Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання.
Також ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.
Наслідки атаки у Запоріжжі / фото ОВА
Обстріляний Краматорськ
Також уночі окупанти обстріляли Краматорськ. Вони завдали удару по промисловому підприємству. Пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі. На щастя, без постраждалих.
Наслідки удару по Краматорську / фото ОВА
Що кажуть у Повітряних силах
За словами Ігната, вночі було застосування ракет з літаків Ту-22м3, а також пуски ракет Х-22.
Також зафіксовано два пуски – одна ракета не долетіла, а друга – прилетіла у Запорізьку область.
Окрім цього, вночі була загроза застосування дронів-камікадзе.
Ігнат зауважив, що станом на ранок 16 липня спостерігається серйозна активність ворожої авіації – в акваторії Азовського моря і також по всій лінії розмежування. Також є активність тактичної авіації.
Чи справді росіяни стали менше застосовувати ракети "Калібр"
Напередодні Юрій Ігнат заявив, що росіяни не стали використовувати менше ракет "Калібр".
"Я раджу всім подивитися статистику з вересня по березень. Там все чітко видно – скільки ракет повітряного та морського базування. Втричі менше застосовують "Калібрів", адже їх втричі менше", – сказав він.