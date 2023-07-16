Було зафіксовано застосування ракет з літаків Ту-22м3, а також пуски ракет Х-22. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Наслідки атаки у Харкові

Близько 1:30 російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші – влучили у землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району.

Унаслідок цього у 4-поверховому будинку вибито вікна. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Росія атакувала Запоріжжя

Цієї ночі ворог також атакував Запоріжжя. На жаль, є постраждала людина.

Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання.

Також ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.



Наслідки атаки у Запоріжжі / фото ОВА

Важливо! Якщо у Запоріжжі ваша оселя зазнала пошкоджень – звертайтеся на 15-80 (зі стаціонарних) та на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (з мобільних).

Обстріляний Краматорськ

Також уночі окупанти обстріляли Краматорськ. Вони завдали удару по промисловому підприємству. Пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі. На щастя, без постраждалих.

Наслідки удару по Краматорську / фото ОВА

Що кажуть у Повітряних силах

За словами Ігната, вночі було застосування ракет з літаків Ту-22м3, а також пуски ракет Х-22.

Також зафіксовано два пуски – одна ракета не долетіла, а друга – прилетіла у Запорізьку область.

Окрім цього, вночі була загроза застосування дронів-камікадзе.

Ігнат зауважив, що станом на ранок 16 липня спостерігається серйозна активність ворожої авіації – в акваторії Азовського моря і також по всій лінії розмежування. Також є активність тактичної авіації.

Чи справді росіяни стали менше застосовувати ракети "Калібр"

Напередодні Юрій Ігнат заявив, що росіяни не стали використовувати менше ракет "Калібр".

"Я раджу всім подивитися статистику з вересня по березень. Там все чітко видно – скільки ракет повітряного та морського базування. Втричі менше застосовують "Калібрів", адже їх втричі менше", – сказав він.