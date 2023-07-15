Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що росіяни застосовують ракети типу "Калібр" так, як і раніше.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що завжди треба дивитись першоджерело, шукати повну інформацію, а не висмикувати речення з новини.

"Росіяни не стали використовувати менше ракет "Калібр". Я раджу всім подивитися статистику з вересня по березень. Там все чітко видно – скільки ракет повітряного та морського базування. Втричі менше застосовують "Калібрів", адже їх втричі менше", – сказав Ігнат.

Один до трьох

Згідно з розрахунками речника командувача Повітряних сил ЗСУ, на 12 – 15 "Калібрів" може бути 30 – 40 ракет Х-101/ Х-555. Така статистика була приблизно щоразу – один до трьох. Це говорить про спроможності російського виробництва.

Якщо окупанти мають в наявності Х-555, які вже не виготовляють, та виготовлятимуть Х-101, то вони їх будуть застосовувати більше, бо вони є. "Калібри" – менше, тому що їх немає і, можливо, виробляти не можуть,

– наголосив Ігнат.

Сподіваємось, що санкції проти Росії працюватимуть й обмежуватимуть агресора у виробництві смертоносної зброї. Проте не варто забувати, що окрім новостворених ракет, ворог має радянські ракети Х-22, С-300 тощо.

"Все, що має окупант, те й застосовує. Якби мали більшу можливість виготовляти, летіло б більше", – додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Зверніть увагу! Представник Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет. У тому числі понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць – морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал".

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