Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що росіяни застосовують ракети типу "Калібр" так, як і раніше.
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Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що завжди треба дивитись першоджерело, шукати повну інформацію, а не висмикувати речення з новини.
"Росіяни не стали використовувати менше ракет "Калібр". Я раджу всім подивитися статистику з вересня по березень. Там все чітко видно – скільки ракет повітряного та морського базування. Втричі менше застосовують "Калібрів", адже їх втричі менше", – сказав Ігнат.
Один до трьох
Згідно з розрахунками речника командувача Повітряних сил ЗСУ, на 12 – 15 "Калібрів" може бути 30 – 40 ракет Х-101/ Х-555. Така статистика була приблизно щоразу – один до трьох. Це говорить про спроможності російського виробництва.
Якщо окупанти мають в наявності Х-555, які вже не виготовляють, та виготовлятимуть Х-101, то вони їх будуть застосовувати більше, бо вони є. "Калібри" – менше, тому що їх немає і, можливо, виробляти не можуть,
– наголосив Ігнат.
Сподіваємось, що санкції проти Росії працюватимуть й обмежуватимуть агресора у виробництві смертоносної зброї. Проте не варто забувати, що окрім новостворених ракет, ворог має радянські ракети Х-22, С-300 тощо.
"Все, що має окупант, те й застосовує. Якби мали більшу можливість виготовляти, летіло б більше", – додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Скільки "Калібрів" запускають окупанти: дивіться відео
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- Крім того, російські загарбники 13 липня запустили балістичну ракету "Іскандер-М". Пуск було здійснено з району Джанкоя.
- У ніч на 14 липня російські терористи запустили на Україну 17 безпілотників. Внаслідок ворожої атаки пошкоджене комунальне підприємство у Кривому Розі. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені.