Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что россияне применяют ракеты типа "Калибр" так, как и раньше.
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Представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, что всегда нужно смотреть первоисточник, искать полную информацию, а не выдергивать предложения из новости.
"Россияне не стали использовать меньше ракет "Калибр". Я советую всем посмотреть статистику с сентября по март. Там все ясно видно – сколько ракет воздушного и морского базирования. Втрое меньше применяют "Калибров", ведь их втрое меньше", – сказал Игнат.
Один к трем
Согласно расчетам спикера командующего Воздушными силами ВСУ, на 12 – 15 "Калибров" может быть 30 – 40 ракет Х-101/Х-555. Такая статистика была примерно каждый раз – один к трем. Это говорит о возможностях российского производства.
Если оккупанты имеют в наличии Х-555, которые уже не производят, и будут производить Х-101, то они их будут применять больше, потому что они есть. "Калибры" – меньше, потому что их нет и, возможно, производить не могут,
– подчеркнул Игнат.
Надеемся, что санкции против России будут работать и будут ограничивать агрессора в производстве смертоносного оружия. Однако не стоит забывать, что кроме новосозданных ракет, у врага есть советские ракеты Х-22, С-300 и т.д.
"Все, что имеет оккупант, то и применяет. Если бы имели большую возможность производить, летело бы больше", – добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Сколько "Калибров" запускают оккупанты: смотрите видео
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