Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, перехватить ракету не удалось.

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Оккупанты запустили ракету по Украине из Джанкоя

Как рассказал Игнат, ночью российские войска запустили баллистическую ракету "Искандер-М" из района Джанкоя. К сожалению, перехватить ее не удалось, потому что нашим защитникам не хватает средств для противодействия баллистическим целям.

Кроме того, террористы запустили по Украине ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе. 20 "Шахедов" и крылатые ракеты удалось уничтожить.

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