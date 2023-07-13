Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, перехопити ракету не вдалося.

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Окупанти пустили ракету по Україні із Джанкоя

Як розповів Ігнат, вночі російські війська запустили балістичну ракету "Іскандер-М" із району Джанкоя. На жаль, перехопити її не вдалося, бо нашим захисникам не вистачає засобів для протидії балістичним цілям.

Окрім цього, терористи запустили по Україні ракети "Калібр" і дрони-камікадзе. 20 "Шахедів" та крилаті ракети вдалося знищити.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України – читайте в нашому телеграмі.

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