Журналісти побували на місці події та спробували взяти коментар в очевидців. В ефірі каналу "Ми – Україна", кореспондентка, яка прибула до 25-поверхівки у Дарницькому районі, розповіла, що поблизу неї активно прибирають.

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Мешканці будинку шоковані

Мешканці ж від спілкування з нею відмовилися. Вона зауважила, що вони можуть бути у шоковому стані, тож коментарі щодо влучання – останнє, що їх зараз цікавить. Тим часом вдалося поспілкуватися з сусідами, які чули атаку.

Гудить, наче через нашу хату (пролітає – 24 Канал). Але виявилося, що це поруч. І так чути було звук. Їх збивали – легенький був звук, а потім як бахнуло. І стихло. Все, що я чула,

– каже сусідка.

Журналісти "Суспільного" змогли поспілкуватися з чоловіком, у чию квартиру було влучання. У той момент він перебував вдома. Він зазнав поранень від осколків. Потерпілому надали допомогу, сам він зараз – у стабільному стані.

Поліцейський на місці зазначив, що поранення зазнала також дівчина, що мешкає у сусідньому будинку. Її також госпіталізували.

Зауважимо, що цієї ночі російські загарбники здійснили комбіновану атаку. Ворог знову використовував як "Шахеди", так і "Калібри" та балістичну ракету "Іскандер-М".

Скільки ракет вдалося збити силам ППО

За наявними даними, цієї ночі російські загарбники випустили відразу 20 "Шахедів". Напрямки атаки, за даними Повітряних сил ЗСУ, – північно-східний (Курськ), а також південно-східний (Приморсько-Ахтарськ).

Крім того, для атаки окупанти використали дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря. Також запустили одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Джанкоя, що в Криму.

випущені з акваторії Чорного моря. Також запустили одну з Джанкоя, що в Криму. У Повітряних силах зазначають, що всі 20 ударних дронів вдалося знищити. Здебільшого їх приземлили на Київщині.

Крім того, на різних напрямках збили дві крилаті ракети "Калібр". Що стосується "Іскандер-М", то наявна інформація уточнюється.

Наголошуємо, що загроза ракетних і дронових атак зберігається. Тож ми закликаємо вас не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.