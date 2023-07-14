Всего оккупанты запустили на Украину 17 беспилотников. Нашим защитникам удалось уничтожить почти все.

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Сколько "Шахедов" сбили этой ночью

С вечера 13 до 4 утра 14 июля оккупанты атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "Шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БПЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за минувшие сутки,

– отметили в Воздушных силах.

Добавили, что привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

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Оккупанты ударили по Днепропетровщине