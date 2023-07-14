Загалом окупанти запустили на Україну 17 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знищити майже всі.

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Скільки "Шахедів" збили цієї ночі

З вечора 13-го до 4 ранку 14 липня окупанти атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "Шахедів". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби,

– зазначили в Повітряних силах.

Додали, що залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині