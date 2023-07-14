Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Вона наголосила, що ворог намагався використати природні явища на свою користь.

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Ніч минула дуже неспокійно. На фоні складних погодних умов, потужної грози над Чорним морем, ворог застосовував декілька хвиль дронів-камікадзе типу "Шахед". Для ускладнення їх виявлення, ворог використовував особливості місцевості: заходили вони (дрони) на удар з акваторії Чорного моря. Додавались вітер, грім, блискавка.

– зазначила Наталія Гуменюк.

За словами речниці, ці додаткові природні "ефекти" ворог намагався використати на свою користь. Але все-таки перевага була на боці Сил оборони.

Як відпрацювали сили ППО

Погодні умови не завадили Повітряним Силам збити ворожі цілі. Наразі командування підбиває підсумки нічної роботи, але уже можна говорити, що більшість повітряних цілей вдалось збити.

"Сили протиповітряної оборони відпрацювали потужно – близько 10 "Шахедів" було знищено", – додала Гуменюк.

Вона також зауважила, що внаслідок атаки є влучання у Криворізькому районі, там поранено цивільного і пошкоджено промислове підприємство.

Ворог міг "ховати" звук Шахедів

Наталія Гуменюк припустила, що росіяни використали "Шахеди" під час грози, бо таким чином сподівались оминути систему Протиповітряної оборони.

Ускладнення в роботі Протиповітряної оборони однозначно були, адже "Шахеди" виявляються зокрема і по звуку. Можливо, росіяни намагались "заховати" цей зрадливий звук за грозою,

– зауважила речниця.

Водночас ще раз наголосила, що попри складні погодні умови, Сили Протиповітряної оборони відпрацювали потужно: "усі цілі, які були спрямовані на Одещину та Миколаївщину – знищено".

Зверніть увагу! Уночі над Одещиною ППО збила 8 безпілотників, ще два збили над Миколаївщиною.

"Мобільні групи мають бачити цілі"

Речник Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону теж звернув увагу на складні погодні умови під час сьогоднішньої атаки.

Ворог використовує не лише темну пору доби, а й погодні умови. Хмарність теж ускладнює роботу мобільних груп ППО, які мають передусім бачити об'єкт. Погода впливає на роботу й пілотованої авіації,

– пояснив Ігнат.

Протиповітряні сили збили 16 з 17 "Шахедів