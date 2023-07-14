Унаслідок атаки було пошкоджено комунальне підприємство. Також зачепило два двоповерхові житлові будинки.

Нічна атака Дніпропетровщини

Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" знищил 6 "Шахедів". Однак, на жаль, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Є влучання у Кривому Розі.

Унаслідок удару пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка.

До того ж зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

Постраждав 56-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.

Окрім цього, росіяни вдарили і по Синельниківщині. Ворог поцілив з артилерії по Великомихайлівській громаді. Пошкоджено склад, приватний будинок і лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині / фото ОВА