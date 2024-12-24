Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Перед смертью подросток прислал друзьям голосовое сообщение.

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Почему украинский подросток совершил самоубийство

18-летний Александр Якущенко, вывезен из Украины в Россию, покончил с собой в приемной семье в Краснодарском крае. Впрочем, об этом не было известно публично.

Глава приемной семьи Александр Лакушенко рассказал, что тело Якущенко было найдено в нескольких километрах от его нового дома.

Также у Лакушенко поинтересовались относительно причины самоубийства подростка, который проживал у него почти год.

Я откуда знаю, почему? Ему было 18 лет, он был совершеннолетним ребенком,

– ответил он.

Добавим, что незадолго до смерти Якущенко отправил своим друзьям голосовое сообщение в котором рассказал о своих отношениях с приемной семьей.

"Я там никому не нужен. Мне дали это понять. Я всем жизнь порчу. Я не смогу, я повешусь... Если бы меня не было, ни у кого бы проблем не было, если бы я только сюда не приехал бы", – поделился парень.

Как украинский подросток оказался в России

До осени 2022 года Александр Якущенко и еще семь детей жили в детском доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном. Когда российские войска оккупировали Херсонскую область, глава детдома Лидия Шарварли начала сотрудничать с пророссийской властью, и вскоре ее назначили главой села. После того, как Украина вернула Херсон, Шарварли уехала в Россию, забрав с собой детей.

В России дети были размещены во временном приюте в поселке Кучугуры Краснодарского края, где Шарварли отказалась от опеки.

Александр Якущенко попал в приемную семью Натальи и Александра Лукашенко. Последний отметил, что формально парень находился под их опекой лишь месяц до совершеннолетия, а после этого они просто предоставляли ему жилье и питание, ведь у него не было другого места для проживания.