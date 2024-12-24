Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Перед смертю підліток надіслав друзям голосове повідомлення.

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Чому український підліток вчинив самогубство

18-річний Олександр Якущенко, вивезений з України до Росії, наклав на себе руки у прийомній сім'ї в Краснодарському краї. Втім, про це не було відомо публічно.

Голова прийомної родини Алєксандр Лакушенко розповів, що тіло Якущенка було знайдено в декількох кілометрах від його нового дому.

Також у Лакушенка поцікавилися стосовно причини самогубства підлітка, який проживав у нього майже рік.

Я звідки знаю, чому? Йому було 18 років, він був повнолітньою дитиною,

– відповів він.

Додамо, що незадовго до смерті Якущенко відправив своїм друзям голосове повідомлення в якому розповів про свої стосунки із прийомною родиною.

"Я там нікому не потрібен. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся... Якби мене не було, ні в кого б проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би", – поділився хлопець.

Як український підліток опинився в Росії

До осені 2022 року Олександр Якущенко та ще сім дітей жили в дитячому будинку сімейного типу в селі Токарівка під Херсоном. Коли російські війська окупували Херсонську область, голова дитбудинку Лідія Шарварли почала співпрацювати з проросійською владою, і незабаром її призначили головою села. Після того, як Україна повернула Херсон, Шарварли виїхала до Росії, забравши з собою дітей.

В Росії діти були розміщені в тимчасовому притулку в селищі Кучугури Краснодарського краю, де Шарварли відмовилася від опіки.

Олександр Якущенко потрапив до прийомної родини Наталії та Алєксанда Лукашенків. Останній зазначив, що формально хлопець перебував під їхньою опікою лише місяць до повноліття, а після цього вони просто надавали йому житло та харчування, адже у нього не було іншого місця для проживання.