Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Важно Опасные друзья: как чатботы ИИ влияют на подростков и почему могут доводить до трагедий

В Киеве умерло сразу двое подростков

Во вторник, 5 ноября, в Киеве произошла ужасная трагедия. Так, в телеграм-каналах начала распространяться информация, что на улице Щусева в Шевченковском районе 16-летний парень убил 14-летнюю девочку. Факт убийства подтвердили источники OBOZ.UA.

В сети сообщали, что девочку якобы зарезали. На месте трагедии работали правоохранители, кинологи и следователи.

По предварительной информации, убийство мог совершить парень 2008 года рождения. В сети добавляют, что после убийства несовершеннолетний также покончил с собой.

Сейчас устанавливаются все детали трагедии.

Ранее стало известно о жуткой истории, которая произошла на Харьковщине. Так, 17-летний студент жестоко избил, изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девочку. Сначала злоумышленник пытался задушить ее, а после – поджечь, однако девочка выжила и смогла спастись.