Рассказывая об этом инциденте, руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов назвал его "дикой историей о подростках".

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Дождь не дал ребенку сгореть

По словам Болвинова, злоумышленником оказался первокурсник колледжа. Он вместе с 15-летней жертвой в общей компании праздновали день рождения в соседнем селе. После вечеринки друзья обоих подвезли домой.

Возле своего дома парень заманил девушку внутрь и начал приставать. Девочка вырвалась и побежала на улицу. Парень отправился за ней. Он догнал потерпевшую и шесть раз ударил ее кирпичом по голове. Бессознательную девочку он затащил на огород, где изнасиловал, а потом попытался задушить руками.

После злоумышленник решил поджечь подругу, облив ее дизельным топливом. Однако шел дождь, и зажигалка не хотела работать. Тогда парень использовал спички. Когда одежда на девушке загорелась, он не стал ждать, пока тело сгорит, а пошел в дом, переоделся, спрятал свои вещи за тумбочку и крепко заснул.

Девочку, от которой идет дым, заметил мужчина с соседнего участка. Именно он первым забил тревогу.

Болвинов говорит, что ребенка спас дождь. Он не потушил пламя полностью, но и не дал ей сгореть.

Сейчас девочка находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, медики пытаются ее спасти. Известно, что она самая старшая в многодетной семье, отец умер. Мама воспитывает ее и трех младших братьев сама.

Тем временем ее обидчику объявили подозрение и задержали. Ему грозит пожизненное заключение. Парень подробно рассказал, как совершал преступление, однако не смог найти объяснения своей зверской жестокости.

Кадры с места преступления / Фото Сергей Болвинов

Напомним, что на Полтавщине трое юношей избили и совершили сексуальное насилие над 12-летним мальчиком, используя палку.