Розповідаючи про цей інцидент, керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов назвав його "дикою історією про підлітків".

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Дощ не дав дитині згоріти

За словами Болвінова, зловмисником виявився першокурсник коледжу. Він разом з 15-річною жертвою у спільній компанії святкували день народження в сусідньому селі. Після вечірки друзі обох підвезли додому.

Біля свого будинку хлопець заманив дівчину всередину та почав чіплятися. Дівчинка вирвалася та побігла на вулицю. Парубок вирушив за нею. Він наздогнав потерпілу і шість разів вдарив її цеглиною по голові. Непритомну дівчинку він затягнув на город, де зґвалтував, а потім спробував задушити руками.

Опісля зломисник вирішив підпалити подругу, обливши її дизельним паливом. Однак йшов дощ, і запальничка не хотіла працювати. Тоді хлопець використав сірники. Коли одяг на дівчині зайнявся, він не став чекати, поки тіло згорить, а пішов в дім, перевдягнувся, сховав свої речі за тумбочку та міцно заснув.

Дівчинку, від якої йде дим, помітив чоловік з сусідньої ділянки. Саме він першим забив на сполох.

Болвінов каже, що дитину врятував дощ. Він не загасив полум’я повністю, але й не дав їй згоріти.

Наразі дівчинка перебуває у дуже важкому стані в реанімації, медики намагаються її врятувати. Відомо, що вона найстарша в багатодітній родині, батько помер. Мама виховує її та трьох молодших братів сама.

Тим часом її кривднику оголосили підозру та затримали. Йому загрожує довічне ув'язнення. Хлопець детально розповів, як скоював злочин, однак не зміг знайти пояснення своїй звірячій жорстокості.

Кадри з місця злочину / Фото Сергій Болвінов

Нагадаємо, що на Полтавщині троє юнаків побили та вчинили сексуальне насильство над 12-річним хлопчиком, використовуючи палицю.