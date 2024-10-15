Юнак говорив, що хоче поїхати до знайомого в Одесу. Правоохоронці закликають повідомити, якщо ви бачили розшукуваного.

Дивіться також Нестача їжі та підробітки копачем могил: нові деталі життя дітей в інтернаті на Львівщині

Що відомо про зникнення юнака

Повідомлення про зникнення неповнолітнього до поліції надійшло 14 жовтня. За словами родичів, 11 жовтня, близько 8 години ранку, хлопець виїхав з дому на велосипеді в напрямку міста Борислав й досі не повернувся,

– розповіли у поліції.

За даними правоохоронців Давід Дмитрович Кружилін народився 13 листопада 2008 року. Він житель села Нагуєвичі Дрогобицького району.



Поліція закликала відгукнутись людей, які бачили хлопця

У поліції розповіли про прикмети зниклого:

зріст 165 – 170 сантиметрів, худорлявої статури, темне кучеряве волосся.

був одягнений в куртку й шапку оливкового кольору, темні штани, чорні кросівки, мав рюкзак оливкового кольору;

їхав на велосипеді чорного кольору.



На Львівщині зник 15-річний хлопець

Поліція закликала людей, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваного, повідомити за номером телефону: