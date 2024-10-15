Юноша говорил, что хочет поехать к знакомому в Одессу. Правоохранители призывают сообщить, если вы видели разыскиваемого.

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Что известно об исчезновении юноши

Сообщение об исчезновении несовершеннолетнего в полицию поступило 14 октября. По словам родственников, 11 октября, около 8 часов утра, парень уехал из дома на велосипеде в направлении города Борислав и до сих пор не вернулся,

– рассказали в полиции.

По данным правоохранителей Давид Дмитриевич Кружилин родился 13 ноября 2008 года. Он житель села Нагуевичи Дрогобычского района.



Полиция призвала откликнуться людей, которые видели парня

В полиции рассказали о приметах пропавшего:

рост 165 – 170 сантиметров, худощавого телосложения, темные вьющиеся волосы.

был одет в куртку и шапку оливкового цвета, темные брюки, черные кроссовки, имел рюкзак оливкового цвета;

ехал на велосипеде черного цвета.



На Львовщине пропал 15-летний парень

Полиция призвала людей, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по номеру телефона: