Омбудсман продолжает держать на личном контроле вопрос о соблюдении прав и интересов воспитанников этого учебно-реабилитационного центра. Об этом Дмитрий Лубинец сообщил лично.

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Воспитатели, похоже, "разъяснили" детям, что можно говорить

Сейчас продолжается досудебное расследование по фактам насилия над детьми в интернате. Часть из них до сих пор находится в заведении, среди них – дети-сироты, дети, лишены родительской опеки, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

И недавно, а именно 7 и 8 октября, сотрудники Секретариата Уполномоченного по моему поручению осуществили повторный визит в заведение, где в тот момент проводилась индивидуальная оценка потребностей детей с привлечением специалистов по социальной работе и психологов благотворительного фонда "Голоса детей" и Международного благотворительного фонда "СОС детские городки". Мониторы отметили, что дети во время индивидуальной оценки их потребностей, выражали осторожность в высказываниях,

– сообщил Лубинец.

По его словам, это свидетельствует о том, что работники центра могли "разъяснить", что можно говорить, а что нет. Однако после длительного общения с психологами некоторые воспитанники рассказали, что подвергались психологическому давлению, насилия, угроз. Некоторые из них говорили, что были свидетелями, как насилия над другими.

"Это свидетельствует, что таким детям нужна не разовая помощь, а долговременное сопровождение психолога или наставника", – подчеркнул омбудсмен.

Детям не хватает еды, а некоторые должны работать в ритуальных услугах

Лубинец также добавил, что согласно предварительной оценке потребностей детей большая часть детей не должна была бы находиться в центре.

Сейчас у таких детей наблюдается педагогическая запущенность, а это возможное следствие предоставления некачественных образовательных услуг или устройства детей в заведение в соответствии с устаревшими выводов инклюзивно-ресурсных центров. Этим детям рекомендовано устройство в семейные формы воспитания или обеспечение инклюзивным обучением или обучением в учреждении среднего образования,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Он также рассказал, что даже после выявления нарушений в интернате, у детей до сих пор есть жалобы на плохое качество и недостаток продуктов. А еще один из воспитанников рассказал, что подрабатывает копателем могил, подготавливает тела умерших к погребению, отпевает их. Это в его возрасте может повлечь тяжелые психологические последствия, а еще свидетельствует о признаках эксплуатации детского труда.

"Действия Львовской областной военной администрации должны продемонстрировать решимость в восстановлении прав детей, стабилизации их состояния и избежание неоправданной бюрократизации процесса", – подытожил омбудсмен.

Что говорят в ОВА о ситуации в интернате под Львовом

заместитель начальника Львовской ОГА Александр Кулепин сообщил, что в заведении уже работает временная исполняющая обязанности директора.

Это нужно учитывая то, что в заведении ежедневно проходят проверки, следственные действия и тому подобное.

"Мы провели изучение потребностей детей и им будут обеспечены надлежащие условия воспитания и обучения в других учреждениях области в соответствии с их образовательных потребностей", – сказал Кулепин.

Во Львовской ОВА также добавили, что из-за распространения большого количества информации, которая дискредитирует педколлектив центра, есть сомнения, что это образовательное учреждение сможет в дальнейшем функционировать.