Российские оккупанты пытались привязать свой выход из зерновой инициативы к взрывам на Крымском мосту. Однако, как отмечает издание, тактика зернового шантажа со стороны Москвы была последовательной. Она началась задолго до атаки на переправу через Керченский пролив.

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Сколько денег Россия потратила на обстрел Одесщины

После срыва договоренностей Москва сразу начала наносить массированные ракетные удары по объектам зерновой логистики Украины. Кроме того, Кремль угрожал атакой любым кораблям, которые поплывут в направлении нашего государства.

Фактически в этом случае президент России Владимир Путин даже не пытался создать видимость, что эти удары имеют хоть какую-то военную цель.

– отмечается в материале.

Страна-агрессорка за 7 дней (с 18 по 24 июля) выпустила по Одесщине 75 крылатых ракет и запустила в ее сторону 100 дронов-камикадзе. По информации издания, этот недельный террор обошелся России более чем в 280 миллионов долларов. В результате были уничтожены несколько зерновых терминалов и более 460 000 тонн зерна. Также десятки человек были ранены.

Оккупанты использовали большинство имеющихся у них средств. Государство-террорист применило "Калибры", "Ониксы", "Искандеры", Х-59 и Х-22, чтобы усложнить работу украинских защитников. Кроме этого, захватчики продолжают терроризировать Север, чтобы Украина не перемещала больше комплексов ПВО на Юг.

Инфографика российского террора в Одесской области / Фото Forbes

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