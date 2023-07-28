Такое заявление сделал представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, ситуация в Одессе несколько отличается от подобных террористических атак в других городах.
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Удары по Одесской области – это политика террора
Юсов отметил, что россияне не просто бьют целенаправленно по Одессе, но и в то же время уничтожают достопримечательности, находящиеся в наследии ЮНЕСКО. Кроме того, под удар попадают как порты, так и зерновая инфраструктура.
Это политика террора, которая сопровождается параллельно с ракетными ударами и уничтожением украинской портовой и зерновой инфраструктуры.
– подчеркнул он.
Представитель ГУР добавил: Украина делает все возможное для того, чтобы усиливать способность противодействовать этим ударам.
"Отдельная история — это история возмездия. И, конечно, в этой ситуации активно украинцы работают с нашими партнерами", – подчеркнул Юсов.
Он отметил, что решение частично уже есть. И в ближайшее время они будут активнее.
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Уничтожение Спасо-Преображенского собора в Одессе: главное
- После выхода из "зернового соглашения" России начала чуть ли не каждый день бить по Югу, в частности, по Одесской области.
- Самый массированный удар произошел в ночь на 23 июля. Тогда серьезно пострадал исторический центр Одессы, внесенный в наследие ЮНЕСКО. В частности, под удар попал самый большой храм города – Свято-Преображенский кафедральный собор.
- Сначала была информация, что оккупанты ударили противокорабельной ракетой "Оникс". Впоследствии президент Владимир Зеленский уточнил, что алтарь собора атаковала именно ракета Х-22.
- В украинском Минобороны отмечают: Россия намеренно запустила неточные ракеты по Одессе.
- По последней информации, одна из стен имеет нестабильное положение. Поэтому может внезапно обрушиться.