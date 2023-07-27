Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае опасности.

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Повторная атака

В случае потенциальной угрозы в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ может появиться информация о вероятности повторного ракетного нападения оккупантов. Как отметил Игнат, в благоприятных погодных условиях враг активизирует деятельность своей авиации на юго-восточном направлении.

"Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро", – сказал представитель Воздушных Сил ВСУ.

Важно! Утром 27 июля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в сложных погодных условиях, на фоне грозы и шторма, враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря. Выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры".

"Если корабли есть в бухте Севастополь или в Черном море, то россияне могут в любой момент нанести удар, если они его спланировали. Готовность Сил обороны должна быть постоянно, а людям нужно реагировать как только мы располагаем информацией о потенциальной опасности", – отметил Игнат.

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