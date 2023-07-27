Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае опасности.
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Повторная атака
В случае потенциальной угрозы в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ может появиться информация о вероятности повторного ракетного нападения оккупантов. Как отметил Игнат, в благоприятных погодных условиях враг активизирует деятельность своей авиации на юго-восточном направлении.
"Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро", – сказал представитель Воздушных Сил ВСУ.
"Если корабли есть в бухте Севастополь или в Черном море, то россияне могут в любой момент нанести удар, если они его спланировали. Готовность Сил обороны должна быть постоянно, а людям нужно реагировать как только мы располагаем информацией о потенциальной опасности", – отметил Игнат.
Спикер Воздушных Сил о потенциальной ракетной опасности: смотрите видео
Что известно о последней массированной атаке на Украину
- 26 июля россияне совершили ракетную атаку на Украину. Вражеские ракеты залетели с Юго-Востока (с оккупированных территорий), направлялись на Харьковщину, сменили курс к Днепру.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что одной из целей удара был населенный пункт Староконстантинов на Хмельнитчине. Вероятно, захватчики решили нанести удар по нашему государству именно вечером 26 июля, поскольку в это время проходил Совет Украины – НАТО.
- Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко констатировал, что благодаря Воздушным силам две воздушные атаки 26 июля обошлись без серьезных последствий. В то же время глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович фактически написал то же самое, заверив, что чрезвычайные ситуации не зафиксированы.