Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він вкотре закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати в укриттях у разі небезпеки.

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Повторна атака

У разі потенційної загрози у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ може з'явитися інформація про ймовірність повторного ракетного нападу окупантів. Як зазначив Ігнат, за сприятливих погодних умов ворог активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.

"Це і безпілотники, і літаки Іл-22, і літак радіолокаційного виявляння А-50, й винищувачі тактичної авіації. Це все типова ситуація щоранку", – сказав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Важливо! Зранку 27 липня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що у складних погодних умовах, на фоні грози й шторму, ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря. Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри".

"Якщо кораблі є у бухті Севастополь чи в Чорному морі, то росіяни можуть у будь-який момент завдати удар, якщо вони його спланували. Готовність Сил оборони має бути постійно, а людям треба реагувати як тільки ми маємо інформацію про потенційну небезпеку", – зазначив Ігнат.

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