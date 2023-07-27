Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він вкотре закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги й перебувати в укриттях у разі небезпеки.
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Повторна атака
У разі потенційної загрози у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ може з'явитися інформація про ймовірність повторного ракетного нападу окупантів. Як зазначив Ігнат, за сприятливих погодних умов ворог активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.
"Це і безпілотники, і літаки Іл-22, і літак радіолокаційного виявляння А-50, й винищувачі тактичної авіації. Це все типова ситуація щоранку", – сказав речник Повітряних Сил ЗСУ.
"Якщо кораблі є у бухті Севастополь чи в Чорному морі, то росіяни можуть у будь-який момент завдати удар, якщо вони його спланували. Готовність Сил оборони має бути постійно, а людям треба реагувати як тільки ми маємо інформацію про потенційну небезпеку", – зазначив Ігнат.
Речник Повітряних Сил про потенційну ракетну небезпеку: дивіться відео
Що відомо про останню масовану атаку на Україну
- 26 липня росіяни здійснили ракетну атаку на Україну. Ворожі ракети залетіли з Південного Сходу (з окупованих територій), прямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що однією з цілей удару був населений пункт Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Ймовірно, загарбники вирішили завдати удару по нашій державі саме ввечері 26 липня, оскільки в цей час відбувалася Рада Україна – НАТО.
- Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко констатував, що завдяки Повітряним силам дві повітряні атаки 26 липня обійшлись без серйозних наслідків. Водночас голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович фактично написав те саме, запевнивши, що надзвичайних ситуацій не зафіксовано.