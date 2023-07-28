Таку заяву зробив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, ситуація щодо Одеси дещо відрізняється від подібних терористичних атак в інших містах.
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Удари по Одещині – це політика терору
Юсов зауважив, що росіяни не просто б’ють цілеспрямовано по Одесі, а і водночас знищують пам’ятки, що входять до спадщини ЮНЕСКО. Крім того, під удар потрапляють як порти, так і зернова інфраструктура.
Це політика терору, яка супроводжується паралельно із ракетними ударами та знищенням української портової й зернової інфраструктури,
– наголосив він.
Представник ГУР додав: Україна робить все можливе для того, щоб посилювати здатність протидіяти цим ударам.
"Окрема історія — це історія відплати. І, звичайно, в цій ситуації активно українці працюють з нашими партнерами", – підкреслив Юсов.
Він зауважив, що рішення частково вже є. І найближчим часом вони будуть активнішими.
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Знищення Спасо-Преображенського собору в Одесі: головне
- Після виходу з "зернової угоди" Росії почала ледь не щодня бити по Півдню, зокрема по Одещині.
- Наймасованіший удар відбувся у ніч проти 23 липня. Тоді серйозно постраждав історичний центр Одеси, внесений до спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, під удар потрапив найбільший храм міста – Свято-Преображенський кафедральний собор.
- Спершу була інформація, що окупанти вдарили протикорабельною ракетою "Онікс". Згодом президент Володимир Зеленський уточнив що вівтар собору атакувала саме ракета Х-22.
- В українському Міноборони наголошують: Росія навмисно запустила неточні ракети по Одесі.
- За останньою інформацією, одна зі стін має нестабільне положення. Тому може раптово обвалитися.