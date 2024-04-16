Однак вже зараз настав момент, коли тягнути з голосуванням за пакет допомоги Україні вже буде неможливо. Це 24 Каналу зауважив посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий.

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Затягування процесу

Валерій Чалий зазначив, що Штати підтримують Україну та продовжать нам допомагати. Однак зараз спостерігається затягування процесу щодо голосування за пакет допомоги нашій державі у Палаті представників США.

Це все затягування процесу. Але все інше буде, тому що затягувати можна до певного моменту. Цей момент уже настав. Думаю, враховуючи, що там є кошти на підтримку збройних сил Сполучених Штатів в Європі, тягнути далі вже буде неможливо,

– вважає він.

До 1 червня США мають знайти спосіб, як фінансувати ці видатки. Їх немає в загальному бюджеті. Тому, на думку експосла України у Штатах, тепер фінансування буде. Однак у якому вигляді – невідомо.

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