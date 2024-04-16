Однако уже сейчас наступил момент, когда тянуть с голосованием за пакет помощи Украине уже будет невозможно. Это 24 Каналу отметил посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый.
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Затягивание процесса
Валерий Чалый отметил, что Штаты поддерживают Украину и продолжат нам помогать. Однако сейчас наблюдается затягивание процесса по голосованию за пакет помощи нашему государству в Палате представителей США.
Это все затягивание процесса. Но все остальное будет, потому что затягивать можно до определенного момента. Этот момент уже наступил. Думаю, учитывая, что там есть средства на поддержку вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе, тянуть дальше уже будет невозможно,
– считает он.
До 1 июня США должны найти способ, как финансировать эти расходы. Их нет в общем бюджете. Поэтому, по мнению экс-посла Украины в Штатах, теперь финансирование будет. Однако в каком виде – неизвестно.
Помощь Украине со стороны США: последние новости
- Глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер сообщил, что уже на этой неделе в Палате представителей рассмотрят законопроект о помощи Украине и Израилю. По его словам, США осознают, что в Украине ситуация "в критической точке".
- В Белом доме заявили, что выступают против отдельного документа о военной помощи Израилю, в который не войдет поддержка Украины. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил информацию о принятии республиканцами решения голосовать за законопроекты о помощи союзникам отдельными решениями. Он представил 4 отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансировании национальной безопасности.
- Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал планы спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование отдельный законопроект о финансировании помощи только Израилю. Он отметил, что этот шаг является проявлением чистой политики и станет позором для мира и демократии.