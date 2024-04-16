Однако уже сейчас наступил момент, когда тянуть с голосованием за пакет помощи Украине уже будет невозможно. Это 24 Каналу отметил посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый.

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Затягивание процесса

Валерий Чалый отметил, что Штаты поддерживают Украину и продолжат нам помогать. Однако сейчас наблюдается затягивание процесса по голосованию за пакет помощи нашему государству в Палате представителей США.

Это все затягивание процесса. Но все остальное будет, потому что затягивать можно до определенного момента. Этот момент уже наступил. Думаю, учитывая, что там есть средства на поддержку вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе, тянуть дальше уже будет невозможно,

– считает он.

До 1 июня США должны найти способ, как финансировать эти расходы. Их нет в общем бюджете. Поэтому, по мнению экс-посла Украины в Штатах, теперь финансирование будет. Однако в каком виде – неизвестно.

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