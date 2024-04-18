Об этом американский политик сказал на брифинге 17 апреля 2024 года. Перед этим он заверил, что планирует вынести на голосование пакеты помощи Украине и Израилю 20 апреля.
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Что сказал Джонсон о помощи Украине
То, что мы делаем сейчас, я считаю правильным. Сейчас критическое время, и я считаю, что предоставление Украине летальной помощи является критически важным,
– заявил Джонсон.
Он объяснил, что диктатор Владимир Путин, Си Цзиньпин и Иран являются "осью зла". Поэтому он верит данным разведки, которые они получали.
"Откровенно говоря, я бы лучше послал пули в Украину, чем американских ребят. Этой осенью мой сын собирается поступить в военно-морскую академию. Для меня это боевые упражнения, как и для многих американских семей", – заверил спикер Палаты представителей.
Он уточнил, что Россия, Китай и Иран координируют свои действия, а российский диктатор Путин может "маршировать по Европе", если ему позволят это сделать.
Что известно о предоставлении помощи от США Украине
- США с осени 2023 года не могут выделить пакет помощи Украине.
- В феврале 2024 года Сенат проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на более чем 95 миллиардов долларов. Однако спикер Майк Джонсон не ставил его на голосование в Палате представителей США.
- Ведь только после этого документ может подписать Джо Байден и помощь начнут предоставлять.
- На днях Майк Джонсон заявил, что разделит помощь Киеву, Израилю и Тайваню на три отдельных законопроекта. Впоследствии Палата представителей США обнародовала текст дополнительных законопроектов. Там говорится о более 60 миллиардов долларов для Украины и, вероятно, ракетах ATACMS.
- Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект Майка Джонсона о помощи Украине, если за него проголосует Конгресс.